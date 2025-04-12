Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, konfederasyona bağlı sendikaların yöneticilerinin katılımı ile istişare toplantısı düzenledi.

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği olarak yapılan toplantıya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Selim Aydın, toplantının oldukça verimli geçtiğini belirterek, kamu çalışanlarının hak ve hukuk mücadelesinde kararlılıkla ilerleyeceklerini vurguladı.

Selim Aydın, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede şu görüşlere yer verdi: “Sadece hakka dayanarak yürüttüğümüz bu mücadelemizde daha da başarılı olacağımıza inanıyorum. Ve bir gün mutlaka sahte kahramanların maskeleri düşecektir.”

Kamu çalışanlarının karşılaştığı ayrımcılık, baskı ve liyakatsizlik uygulamalarına da dikkat çeken Selim Aydın, bu tür anlayışların takipçisi olduklarını ifade etti.

Kamu-Sen İl Temsilcisi Aydın; “Kul hakkına duyarsız kalan, eğilip bükülen, renkten renge girenleri unutmayacağız. 'Bizden' veya 'bizden değil' anlayışını hala sürdürenleri de unutmayacağız,” diyerek kamu yönetiminde adalet ve liyakat vurgusunu yineledi.

Türkiye Kamu-Sen olarak hizmette verimlilik, görevde başarı ve devletin devamlılığı için adaletin şart olduğunu belirten Aydın, “Bizim ilkemiz 'önce ülkemiz' diyerek yolumuza devam ediyoruz,” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Editör: Haber Merkezi