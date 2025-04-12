Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ankara temasları kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’yı ziyaret etti.

MHP Genel Merkezi’ndeki görüşmede ilimizin devam eden projeleri, yeni yatırım planları ve şehir gündemine dair konular ele alındı.

Görüşmede ayrıca ilimizin öncelikli ihtiyaçları, ve yerel yönetimlerle merkezi yönetim arasındaki işbirliği konuları da ele alındı.

Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Aşgın, MHP Çorum Milletvekili Kayrıcı'ya misafirperverliği ve samimiyeti için teşekkür etti.

Milletvekili Kayrıcı’nın ilimizin gelişimi için her platformda destek verdiğini vurgulayan Başkan Aşgın, Ankara’daki temaslarının verimli geçtiğini belirtti.

Editör: HABER MERKEZİ