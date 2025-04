Zafer Partisi Çorum İl Başkanı Bedii Onan, enflasyon nedeni ile hayatın tüm vatandaşlar için zor bir hale geldiğini belirterek satın alma gücünün günden güne değer kaybettiğini hatırlattı.

Bedii Onan emeklilere enflasyona göre ay bazında zam yapılması gerektiğini de dile getirdi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yılın ilk 3 ayına ilişkin enflasyon oranının yüzde 10.06 çıktığını belirten Onan, “Yılın ilk 6 ayı için memur ve emeklisinin maaşlarına % 6 zam yapılmıştı. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi ise hedeflenen enflasyon yerine, oluşan enflasyon oranlarına göre maaşlarına enflasyon zammı alıyor” dedi.

Emeklilerin önemli bir kesiminin 14 bin 469 lira ile geçinmeye çalışırken enflasyonun her ay birkaç puan arttığını söyleyen Zafer Partisi İl Başkanı Onun emeklilerin sorunları ile ilgili yaptığı açıklamada; “Hayat tüm vatandaşlarımız için pahalı hale gelirken, başta emekli ve düşük gelir elde eden vatandaşlarımız için en temel ihtiyaçları bile adeta temin edilemez, satın alınamaz olduğu da yaşanan bir gerçektir” diye konuştu.

Enflasyon sebebiyle vatandaşın cebindeki paranın satın alma gücünün her geçen ay daha da değer kaybettiğini hatırlatan Onan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir araştırma sonucuna göre oluşan enflasyon sebebiyle en alt seviyeden emekli maaşı alan emekli vatandaşlarımızın bin 456 liralık bir kaybı olmuş. Emekli vatandaşımızın maaşı adeta erimiş. Vatandaşın durumu ortada iken, temmuz ayını beklemenin ve oluşan enflasyon farklarının temmuz ayı itibarı ile telafi edilmesini beklemek yerine acilen bir ara zam yapılmasına yönelik çalışma yapılması ihtiyaçların karşılanması ve müreffeh bir toplum için acil ve ivedi gereklilik olduğu da açıktır.

Gördüğümüz, tanık olduğumuz, dinlediğimiz, yaşadığımız kadarıyla emekli ve ücretliler cebinde olmayan gelirleri harcayarak, borçlanarak yaşam mücadelesi veriyor. Bir de bu maaşlarla ev kirası ödemek zorunda kalan emeklinin halini düşünmek bile ürkütücü geliyor. Gıda enflasyonunun geldiği rakamlar ortadadır. Elektrik ve doğal gaz faturalarına eklenen ifadeler ile faturanın bir kısmının devlet desteği ile daha düşük bir meblağa indirildiği her ne kadar vatandaşa bir fayda olarak gösterilmiş olsa da, faturaların bu haliyle de yüksek olduğu ve bütçeyi zorladığı gerçeği de hemen her vatandaş için önemli bir gider ve harcama kalemi olduğu da malumdur.

Memurlar ve tüm emekliler için gerçekleşen enflasyon karşısında Temmuz ayını beklemeden TBMM de bir düzelmeme yapılarak gerçekleşen enflasyona bağlı olarak enflasyon farkları aylık ödenmeli, yanı sıra emekli ve ücretli çalışanlarımızın rahat bir yaşam sürdürebilmesi için gerçekçi ve güncel ek zam yapılması TBMM de temsil edilen partilerin ana gündemi olmalı, tüm partilerin vatandaşlarımızın refahı için birlikte girişimlerde bulunması temennimizdir”

