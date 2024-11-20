Türkiye'de leblebi denilince ilk akla gelen şehir olan Çorum'a, Yozgat rakip oluyor.

Yozgat'ta Bozok Organize Sanayi Bölgesi'nde leblebi üretimi yapacak olan fabrikanın temelleri atıldı. Yozgat, nohut üretiminde ülke genelinde ikinci sırada yer alırken, bu yeni tesisle birlikte nohutun ham maddeden nihai ürüne dönüşümünde önemli bir adım atılması planlanıyor.

Ayrıca, fabrikanın kurulmasıyla nohutun marka değeri kazanarak yerel ekonomiye katkı sağlaması hedefleniyor.

Fabrikanın faaliyete geçmesiyle birlikte hem Yozgat’ta istihdamın artırılması hem de leblebi sektöründe şehrin adının daha fazla duyurulması hedefleniyor.



