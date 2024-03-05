İdareciliğin bir bayrak yarışı olduğunu belirten Saatcı, “Yönetime getirilen ve sorumluluk sahibi kılınan idarecilerimizin tek amaçlarının hizmette bayrağı daha yukarılara taşımak ilkesi ile hareket ettiklerini düşünüyoruz. Bugüne kadar şehrimize, hastanemize ve vatandaşlarımıza hizmet veren tüm yöneticilere ayrıca teşekkür ediyoruz. Uzun süreden beri idareci olarak şehrimize hizmet eden ve yeniden baştabiplik sözleşmesini imzalayan Prof. Dr. Sinan Zehir hocamızın hizmet bayrağını yeni dönemde de çok daha yukarılara çıkaracaklarından eminiz” dedi.



Yönetim kadrolarında liyakat ve ehliyetin esas alınmasının öncelikli bir kriter olması gerektiğini kaydeden Ahmet Saatcı, “Liyakat ve ehliyet birikim ve tecrübe demektir. Bilgi ve birikime sahip, şehrimizi, hastaneyi ve sahayı bilen insanların yönetime getirilmesi, verilecek hizmetin aksamadan yürütüleceğinin bir göstergesidir. Hak, hukuk ve adalet çerçevesinde görev yapan tüm idarecilerimizin başımızın üstünde yeri vardır. Başarı ekip işidir. Ekip ruhuyla hareket edilerek, istişare ile alınan isabetli kararlar nasıl başarıyı beraberinde getirirse, yanlış alınan karar, yöntem ve uygulamalarda tabi olarak başarısızlığı doğurur. Yönetim kademelerinin takdir yetkileri vardır. Yönetim kademesinde olan tüm idarecilerimizden Sağlık-Sen olarak beklentimiz; Sağlık çalışanları tüm süreçlerde en özverili çalışılan, sıkıntının ve stresin had safhada olduğu alanlarda görev yapmaktadır. Bu nedenle yönetim kademesinde olan idarecilerden en büyük beklentimiz, çalışma barışını, moral ve motivasyonunu artıracak uygulamalara, yöntemlere öncelik vermeleridir. Kraldan çok kralcı olmamalarıdır. Çalışan memnuniyetinin başarının en büyük anahtarı olduğunu unutmamalardır. Yönetim kademesinde olanların bu hassasiyeti göstermeleri, başarılarının sırrı olacaktır. İdarecilerimize yapacakları her güzel hizmette, elimizden gelen desteğin verileceğinin bilinmesini istiyoruz. Yönetim kademesinde olan bütün idarecilerin sorumluluk bilinci içinde çalışacaklarından eminiz. Baştabip beyin bilgi birikim ve tecrübesinin verilecek hizmette katma değer sağlayacağı açıktır” şeklinde konuştu.

Başhekim Prof. Dr. Sinan Zehir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sağlık-Sen Şube Başkanı Ahmet Saatcı ve ekibine sendikal çalışmalarında başarılar diledi. (Haber Merkezi)