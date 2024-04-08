Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra yaptığı açıklamada, hedeflerinde bir sapma olmadığını ifade ederken, “Yolun sonu Süper Lig olacak” dedi.

Başkan Durul, Çorum FK maçında kaleci Hasan Hüseyin’le çarpıştıktan sonra oyuna devam edemeyen oyuncuları Burak Öksüz’e geçmiş olsun dileklerinde bulunarak başladığı açıklamasında, “Çorumspor deplasmanında maçın başından sonuna kadar stadyumda hiç susmayan taraftarlarımıza ve ekranları başında yürekleri Kocaelispor için atan tüm taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

Bazen puan kayıpları olabilir ancak bugün yolumuzdan ve hedefimizden sapma yoktur. Buradan hep birlikte daha da güçlenerek çıkacağız inşallah. İnancımız odur ki yolun sonu Süper Lig olacak” şeklinde konuştu.