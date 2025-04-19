Ulukavak Mahallesi Adnan Özejder Caddesi’nde arı kovanı taşıyan aracın kasisten hızla geçtiği esnada iki kovan yola düşerek zarar gördü.

Kırılan kovanlardan çıkarak etrafa dağılan arılar, çevrede bulunanlara zor anlar yaşattı.

İhbar üzerine caddeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Havanın serin olması nedeni ile sakinleşen arıların kovana geri dönmesi üzerine koruyucu kıyafet giyen zabıta personeli, kovanları naylon yardımı ile sararak araca yükledi.

Emniyete alınan arıların, sahibi bulunana kadar yedi eminde muhafaza edileceği öğrenildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK