Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, HİTÜ’nün öğretim üyeliği kadrolarına atama ve yükseltme yönergesine karşı dava açtıklarını duyurdu.

Konu ile ilgili bir açıklama yaparak Hitit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlanan yönergeye karşı dava açtıklarını söyleyen Aydın şu görüşlere yer verdi; “Yönerge’de, bu yönerge hazırlanmadan önce çalışmalarını tamamlayan öğretim üyelerine dava konusu Yönerge’de düzenlenen kriterleri sağlamak ve gerekli çalışmaları yapabilmek için yeterli süre tanınması bakımından bir geçiş hükmü ve mücbir sebep hallerini düzenleyen bir düzenlemeye yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin; Yönergenin 5. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendinde yer alan; “Tablo-7’deki “N-Üniversitenin Kapasitesine Katkı” kategorisinden en az 5 puan almış olması gerekir.” ibaresinin; Yönergenin 9. Maddesinin 1. Fıkrasının; (c) bendinde yer alan “ son dört yılda” ibaresinin; (ç) bendinde yer alan “ son dört yılda” ve “son üç yılda” ibaresinin; (d) bendinde yer alan “Tablo-7’deki “N-Üniversitenin Kapasitesine Katkı” kategorisinden en az 10 puan almış olması gerekir.” ibaresinin; Yönergenin 12 Maddesinin 1. Fıkrasının; (c) bendinde yer alan “son beş yılda” ibaresinin; (ç) bendinde yer alan “son beş yılda” ve “son üç yılda” ibaresinin; (d) bendindeki; “Tablo-7’deki “N-Üniversitenin Kapasitesine Katkı” kategorisinden en az 12 puan almış olması gerekir.” ibaresinin; Yönerge ekinde yer alan Tablo-7: Akademik Faaliyetler Puan Tablosu “N-Üniversitenin Kapasitesine Katkı” 24-“ hakemlik ve jüri üyeliği” ibaresinin ve “yöneticilik” ibaresinin yer almamasına dair eksik düzenlemenin; “yönetim kurullarında” ibaresinin ve “eğitim kurulu, teknik kurul, organizasyon kurullarında” ibaresinin yer almamasına dair eksik düzenlemenin iptalini talep ettik”

Editör: Haber Merkezi