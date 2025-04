Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyon Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, proje okulları hakkında mesnetsiz iddialar ortaya atıldığını ileri sürerek Çorum için huzur vurgusu yaptı.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, son günlerde özellikle muhalefet çevreleri ile bazı sivil kuruluşlarının beyanlarından hareketle, proje okullarıyla ilgili mesnetsiz iddiaların kamuoyuna taşındığını, eğitim camiası ile öğrencilerin Çorum gibi hassas bir ilde adeta siyasi çatışmaların malzemesi haline getirilmeye çalışıldığını açıklayarak “En tehlikeli olanı da siyasi ideolojilerin liselerde harlanmaya çalışıldığını ibretle izliyoruz” dedi.

Yusuf Ahlatcı yaptığı açıklamada “Kirli siyasetinizi liselerimize, öğretmenlerimize ve idarecilerimize sıçratmayın. Türkiye’de hiçbir öğretmen muhalif olduğu için görevinden alınmamış, hiçbir eğitimcimiz siyasi görüşü nedeniyle dışlanmamıştır. Proje okullarıyla ilgili algı operasyonlarına son verilmeli” ifadesini kullandı.

Milletvekili Ahlatcı, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Millî Eğitim Bakanlığımız, proje okulları ile ilgili atama ve görevlendirmeleri tamamen mevzuata, hizmet süresine ve ihtiyaç esasına dayalı olarak gerçekleştirmiştir. Madem bu öğretmenler muhalif olduğu için görevlerinden alındı iddiaları karşısında, size şu soruyu sormak gerekir. Peki siz muhalif olduklarını iddia ettiğiniz bu öğretmenlerin yıllardır o okullarda nasıl görevlendirildiğini hangi açıklamayla izah ediyorsunuz?

Son günlerde hem ilimiz Çorum'da hem de ülke genelinde, Milli Eğitim Bakanlığı’mızın yetkisi dahilinde gerçekleştirdiği proje okulları öğretmen atamalarıyla ilgili bazı spekülatif iddialarla kamuoyunu yanıltmakta, eğitim camiasında kafa karışıklığına sebep olunmaya çalışılmaktadır. Bu sebeple, sürece dair gerçekleri kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşmak ve eğitimcilerimizi haksız yere zan altında bırakan bu algı operasyonlarına karşı hakikati ortaya koymak zorunlu hale gelmiştir.

PROJE OKULU NEDİR?

Proje okulları; yurt içi veya yurt dışında yerli ya da yabancı kurum ve kuruluşlarla iş birliği çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten özel eğitim kurumlarıdır. Bu okullar, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından özel olarak belirlenmekte ve doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

ATAMALAR HANGİ MEVZUATA DAYANMAKTADIR?

Proje okullarına öğretmen atamaları, 7528 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 22. maddesi uyarınca Bakan onayıyla yapılmaktadır. Aynı zamanda, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği’nin 10. maddesine göre, öğretmenler proje okullarına dört yıllığına atanmakta, görev süresi sonunda yine aynı usulle dört yıl daha uzatılabilmektedir.

GÖREV SÜRESİNİN BELİRLENMESİNDE ESAS ALINAN TARİH

Yönetmeliğin geçici 1. maddesi açıkça belirtmektedir: “Öğretmenlerin proje okullarındaki görev sürelerinin 6 Temmuz 2020 tarihinden önce yapılan görev süreleri dikkate alınmaz.” Dolayısıyla, mevcut düzenleme 2020 sonrası görevlendirmeleri kapsamaktadır. Süresi dolan öğretmenlerin yer değişikliği, bu mevzuatın doğal bir sonucudur.

2025 ATAMALARI NEDEN NİSAN AYINDA YAPILMIŞTIR?

Bu yılın öğretmen yer değişikliği takviminde, proje okullarında görev süresi dolan öğretmenlerin mağduriyet yaşamamaları ve il içi sıraya girmeden önce boş normlara yerleştirilebilmeleri amacıyla atamalar Nisan ayında yapılmıştır. Önemli bir hatırlatma: Bu atamalar, öğretmenlerin Haziran sonuna kadar mevcut görevlerine devam edeceği şekilde planlanmıştır. Dönem ortasında bir görev değişikliği söz konusu değildir.

ATAMALAR HANGİ KRİTERLERE GÖRE YAPILMIŞTIR?

Norm fazlası öğretmen atamaları şu şekilde gerçekleştirilmiştir: Birinci aşamada, ilçe grubu içerisinde isteğe bağlı tercihler, hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapılmıştır. Kadrolu öğretmenler için il geneli resen atama yapılmamıştır. Atama sürecinin sonunda, norm fazlası olarak kalan öğretmenlere il geneli tercihte bulunma hakkı tanınacaktır.

⁠AÇIĞA ALMA VEYA TASFİYE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

Kamuoyunda yanlış ve maksatlı bir şekilde yayılmaya çalışılan “proje okulu öğretmenleri açığa alındı” söylemi hukuken ve fiilen doğru değildir. Her kamu görevlisinin açığa alınması veya görev yerinin değiştirilmesi ancak disiplin soruşturması, müfettiş raporu ve gerekiyorsa yüksek disiplin kurulu kararı ile mümkündür. Bugün yapılan ise sadece görev süresi sona ermiş öğretmenlerin, mevzuat gereği başka kurumlara usulünce görevlendirilmesidir.

⁠RE'SEN ATANANLARIN HAKLARI SAKLIDIR

Re'sen atanan ya da görev yeri değiştirilen öğretmenlerin, bulundukları kurumda 3 yıllık hizmet süresini tamamlamaları halinde, il içi veya il dışı tayin hakları aynen korunmakta, önceki kurumda geçen süreler bu hesaplamaya dahil edilmektedir.

AÇIĞA ALMA YA DA TASFİYE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

Proje okullarındaki görevler mevzuatla belirlenmiş, süreli görevlendirme esasına dayanmaktadır. Bu okullara atanan her öğretmen, görevinin süreli olduğunu ve sona erebileceğini bilerek görev almıştır. Görev süresi dolan öğretmenler, yine kendi alanlarında eğitim kurumlarına görevlendirilmektedir. Süreci suni biçimde siyasileştirmek, eğitim camiamızın huzurunu bozmakta, öğretmenlerimizin emeğini itibarsızlaştırmaktadır.

Muhalif olduğu için tasfiye edildi” gibi söylemler, hem geçmişte o kişilerin göreve nasıl getirildiği sorusunu hem de mevcut objektif kriterleri görmezden gelmektedir.

Biz AK Parti olarak, eğitimin ideolojilerle değil, bilim, liyakat ve hakkaniyetle şekillenmesini savunuyoruz. Her bir öğretmenimizin emeği, bizler için kıymetlidir. Kimsenin haksızlığa uğramasına müsaade etmeden, milletimizin evlatlarına en iyi eğitimi sunmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

Milletvekili Ahlatcı, özellikle duyarlı velilerin provokasyonlara izin vermeyen tutumlarından ötürü teşekkür ederek; “80 öncesinin karanlık dönemini yaşamış bir şehir olarak, ailelerimiz çocuklarının sokaklara çağrılmasından büyük rahatsızlık duyuyor. Bu süreçte yüzlerce ailemizden teşekkür telefonu aldık. Velilerimize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve okul yöneticilerimize yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

