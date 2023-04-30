Kaza, Çepni Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kubbeli Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen Murat Emin G. adlı çocuk ayağı takılarak yere düştü. O sırada seyir halinde olan Ali Y. yönetimindeki otomobil çocuğun ayağının üzerinden geçti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.