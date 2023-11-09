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Kazaların önlenmesi için gerekli tedbirler alınana kadar işin peşini bırakmayacaklarını ifade eden İlhan Kılıç, Samsun’da bulunan Karayolları Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Karayolları Bölge Müdürlüğü’nde bir dizi görüşmeler yapan Kılıç, Ulukavak Mahallesi’nin kanayan yarası olan çevreyoluyla ilgili gelinen son durumu değerlendirdi, İlim Yayma Cemiyeti kavşağı hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Karayolları yetkilileri ise bu yıl içerisinde önemli çalışmaların yapılacağının bilgisini paylaşırken, trafik güvenliğini artırmak, kazaları en az seviyeye indirmek, trafiği rahatlatacak önemleri almak için ellerinden gelen çalışmayı yaptıklarını iletti.

Dernek Başkanı Kılıç, yakın ilgi ve destekleri nedeniyle Karayolları temsilcilerine teşekkür ederek, çalışma ve yatırımların takipçisi olacaklarını bildirdi.