Çorum Belediyesi Mimar Sinan Kadın Kültür Merkezi, baharın gelişini müjdeleyen Hıdırellez Günü’ne özel renkli bir etkinlik düzenledi. Bosna Parkı’nda gerçekleştirilen Hıdırellez şenliğine, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, kültür merkezi kursiyerleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlikte canlı müzik dinletisinin yanı sıra çocuklar için düzenlenen oyunlar ve palyaço gösterileri yer aldı. Ayrıca şenliğe katılanlara geleneksel lezzetlerden olan hedik ikramı gerçekleştirildi. Etkinlik sonunda çekilişle çeşitli hediyeler verildi.

Editör: HABER MERKEZİ