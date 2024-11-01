Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) tarafından 30 Kasım tarihinde Ankara'da yapılacak olan “geçinemiyoruz” mitingi için Çorum’a gelen KESK MYK üyesi Bahadır Berdicioğlu ve Tüm-Bel-Sen MYK üyesi Bülent Türkmen, , Eğitim-Sen Çorum Şubesi’nde bir basın toplantısı düzenlediler.

“BÜTÇELERDE TERCİH HEP SERMAYEDEN YANA”

KESK MYK üyesi Bahadır Berdicioğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“İşsizliğin, yoksulluğun, güvencesizliğin tüm toplumu sardığı koşullarda önemli bir sürece, bütçe sürecine girmiş bulunuyoruz. Orta Vadeli Programın (OVP) 4 Eylül 2024 tarihli Resmî Gazetede yayımlanması ile bütçe süreci başladı. Bütçe yasa tasarısının da 17-18 Ekim gibi parlamentoya sunulması bekleniyor. Hepimiz biliyoruz ki, bütçeler sadece birtakım rakamlara, bilançolara cetvellere yer verilen metinler değildir. Bütçeler bir ülkede kaynakların, gelirlerin kimlerden toplandığını ve söz konusu gelir ve kaynakların kimler için kullanılacağını gösteren belgelerdir.

Bu açıdan bakıldığında ülkeyi yönetenlerin yıllardır yaptıkları birbirinin kopyası bütçeler ile tercihlerini hep patronlardan, zenginlerden, sermayeden yana kullandıkları ortadadır. Buna karşın söz konusu bütçelerde kaybeden hep halkın ezici çoğunluğunu oluşturanlar, alın teri ile geçim savaşı verenler olmuştur.”

“ÜLKEMİZ DERİN BİR YOKSULLUK İÇİNDE”

“İktidar, alın teri ile yaşam savaşı veren ezici çoğunluğu içine ittiği tabloyu 2025 bütçesi ile daha da karartmayı hedeflemektedir. Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan bellidir. Hem iktidarın mevcut ekonomik modeli hem de bunun bir parçası olarak arka arkaya açtığı tasarruf ve vergi paketleri ve son olarak OVP bu durumu ispatlamaktadır. İktidar son OVP ile kamusal emeklilik ve sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcı emeklilik ile tasfiye edilip kıdem tazminatının ortadan kaldırılmasından emeklilik yaşının yükseltilmesine, “yeni nesil çalışma biçimleri” adı altında esnek güvencesiz istihdamın yaygınlaştırılmasından ücret ve maaşların gerçekleşen değil, hedeflenen düşük enflasyon rakamlarına göre arttırılmasına kadar bir dizi saldırı ile elimizde kalan son haklara da göz koymaktadır. Kısacası iktidar OVP ile emekçiler açısından 3 yıl ileriyi değil, 200 yıl geriyi, 19. Yüz yıl kölelik koşullarını hedeflemektedir. İktidar son olarak 3 gün önce TBMM’ye sunduğu yasa teklifi ile Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na kaynak aktarmak adına yeni bir soyguna daha hazırlanmaktadır.”

“UTANMADAN YOKSULLAŞTIRDIKLARI

MİLYONLARA HALA ‘KEMER SIKIN’ DİYORLAR”

“Tüm bunlara rağmen ıstakoz yedikleri masalardan, meclis bahçesindeki kebap partilerinden, mangalda sucuk partilerinden fotoğraf paylaşanlar hiç utanmadan yoksullaştırdıkları milyonlara hala “kemer sıkın” demektedir. Oysa emekçilerin, emeğin, yoksullaştırılmış halkın gittikçe kararan tablosu emekten, halktan yana bir bütçeyi yakıcı bir ihtiyaç haline getirmiştir.”

“GELİRDE VE ÜCRETTE ADALET İSTİYORUZ”

“Enflasyon düşmemiş artış hızı yavaşlamıştır. Ülkede gelir dağılımı adaletsizliği hiç olmadığı kadar derinleşmiştir. 2024 yılı emekliler yılı olacak dediler ama en mağdur emeklilerdir. Emekliler aylık 12 bin 500 lira ile yaşam mücadelesi vermektedirler. Bütçe hakkımızın önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Gelirde ve ücrette adalet istiyoruz. KDV, ÖTV ve diğer vergilerin düşürülmesini istiyoruz. KESK olarak geçinemiyoruz. Yoksulluğa karşı birleşiyoruz mottosuyla şehirlerde olacağız. 30 Kasım 2024 Ankara’da gerçekleştireceğimiz miting ile emeğin kürsüsünü kuracağız. Gelin hep beraber omuz omuza verelim.”

Editör: HABER MERKEZİ