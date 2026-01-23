Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başaranhıncal, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin geçen yıl Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan olaylara ilişkin 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre"de Hasan Belal'in "Mehmet Ağa" karelerini seçen Başaranhıncal, "Haber"de Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor"da Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" fotoğraflarını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde" karesine oy veren Başaranhıncal, "Günlük Hayat"ta ise Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" fotoğrafını tercih etti.

Başaranhıncal, seçkide yer alan fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.

