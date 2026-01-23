Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, yaşadığı talihsiz bir olay sonucu hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre Başkan Torun, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Başkan Torun’un sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yakup Alar, hastanede tedavisi süren Belediye Başkanı Remzi Torun’u ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarette Başkan Torun’un sağlık durumu hakkında bilgi alan İl Başkanı Yakup Alar, en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.