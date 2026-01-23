Eğitim-Sen Çorum Şubesi Yürütme Kurulu, Eğitim-Sen’in 31’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Açıklamada, Eğitim Sen’in köklerinin 1908 yılına kadar uzanan yüzyılı aşkın bir mücadele geleneğine dayandığı vurgulandı.

Eğitim ve bilim emekçilerinin mücadeleci sesi olan Eğitim Sen’in, 23 Ocak 1995 tarihinde resmi olarak kurulduğu hatırlatılan açıklamada, Encümen-i Muallimin’den başlayarak TÖS, TÖB-DER ve Eğit-Der gibi örgütlerle süregelen tarihsel birikimin bugüne taşındığı ifade edildi.

Açıklamada, Eğitim Sen’in bu gelenekten aldığı güçle eğitimin ticarileştirilmesine ve dinselleştirilmesine karşı durduğu belirtilerek, herkes için eşit, parasız, kamusal, bilimsel, laik, cinsiyet eşitlikçi eğitim mücadelesinin kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

12 Eylül darbesinin yarattığı baskı ortamında dahi eğitim emekçilerinin direnişi büyüttüğü vurgulanan açıklamada, Eğitim Sen’in kuruluşuyla birlikte bu mücadelenin yeni bir boyut kazandığı ifade edildi. Kuruluşundan bu yana sendikanın okullarda, üniversitelerde ve meydanlarda emeğin, demokrasinin ve adaletin sesi olduğu belirtildi.

Eğitim Sen’in 31 yıllık geçmişinin yalnızca sendikal hak mücadelesiyle sınırlı olmadığına dikkat çekilen açıklamada, demokratik bir Türkiye için verilen mücadelenin de önemli bir parçası olduğu vurgulandı. Eğitim emekçilerinin ekonomik ve sosyal haklarının savunulmasının yanı sıra, barış içinde, özgür ve demokratik bir toplum hedefiyle hareket edildiği ifade edildi.

Açıklamanın sonunda, “Eğitim Sen sadece bir sendika değil; yüzyıllık bir mücadele birikimini bugüne taşıyan, emeğin, dayanışmanın ve değişimin adresidir. Birlik, mücadele ve dayanışmayla Eğitim Sen 31 yaşında” denildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR