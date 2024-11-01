29 Ekim Cumhuriyet Balosunda günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan İL Başkanı Solmaz, geçmişten günümüze Cumhuriyete karşı saldırılara dikkati çekerek, bu idare şeklini korumanın, yüceltmenin, gelecek kuşaklara taşımanın her Türk’ün Atatürk’e karşı sorumluluğu, boynunun borcu olduğunu vurguladı.

Dinçer Solmaz, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyet aydınlanmanın adıdır. 101 yıl önce yakılan bir meşaledir. Kimsesizlerin kimsesi, Nene Hatunların, Sütçü İmamların, Hasan Tahsinlerin sesidir Cumhuriyet. Cumhuriyet, ayağında çarıkla gezen atalarımızın bastığı toprağa sahip çıkışıdır. Cumhuriyet, bir tas hoşafla tüm gün savaşan Mehmetçiğin elindeki kınadır.

Cumhuriyet, cepheye yollarken eşini, oğlunu bir daha dönmeyeceğini bilmektir, anaların, evlatların gözyaşıdır. Cumhuriyet, makinalı tüfeğe karşı sabanla direnmektir. Cumhuriyet, “geldikleri gibi giderler” diyebilecek bir kararlılığa ve inanca sahip olmaktır. Cumhuriyet, alın teridir, gözyaşıdır, emektir. Bu sebeple cumhuriyet, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için bırakılmış bir emanettir.

29 Ekim 1923’te ‘Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare biçimi cumhuriyet idaresidir’ denilerek ilan edilen cumhuriyet, tek adam rejimine karşı eşit yurttaşlık hakkı veren, kadınlarımızı ikinci sınıf vatandaş olmaktan çıkaran ve bugün önemini daha fazla hissettiren bir yönetim şeklinin bizlere emanetidir.

Bu bağlamda 101 yıl içerisinde kuruluş felsefesine yönelik sapma çabaları, terör ve birçok saldırıya rağmen dimdik ayakta kalan cumhuriyetimiz bugünlerde de aynı saldırılarla karşı karşıyadır. 23 Ekim’de TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırılarında hayatlarını kaybeden şehitlerimizi ve diğer terör şehitlerimizi, vatandaşlarımızı da bu vesileyle anıyoruz.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘cumhuriyet düşünce, beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister, cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve yaşatacak sizlersiniz’ sözleri karşısında bu uğurda mücadele etmek, bu ülkenin öz evlatları olan bizlerin Atamıza en büyük borcu ve sorumluluğu olduğunun bilincindeyiz.”

Editör: SELDA FINDIK