Hitit İmparatorluğu'nun kalbi Boğazköy'de, yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine tarihlenen ve kendi türünün en küçük örneği olma özelliğini taşıyan "Genç Fırtına Tanrısı" heykelciği, ilk kez ziyaretçileriyle buluşuyor. Tesadüfen bir vatandaş tarafından bulunup müzeye kazandırılan eser, Hititler'in maden işleme sanatındaki ustalığını günümüze taşıyor. Çorum'un Alaca ilçesi Büyükdona köyünde bulunan Genç Fırtına Tanrısı heykelciği, arkeoloji dünyasında büyük ilgi çekti. Milattan önce 15-14. yüzyıllara (Hitit Krallık Dönemi) tarihlendirilen eser, konservasyon ve belgeleme işlemlerinin ardından müze koleksiyonundaki yerini aldı. Arsenikli bakırdan döküm tekniğiyle üretilen heykelcik, 7,65 santimetrelik boyuyla dikkat çekiyor. Eseri benzerlerinden ayıran en önemli özellik ise Hititler tarafından geliştirilen "perçinli kol ve bacak tekniği" ile yapılmış olması. Omuz ve etek kısmındaki zıvana yuvaları ile pim delikleri, heykelciğin kollarının ve bacaklarının gövdeye sonradan eklendiğini gösteriyor. Bu karmaşık teknikle üretilen en küçük boyutlu heykelcik olması, eseri dünya üzerindeki Hitit bronz heykelcikleri arasında "eşsiz" kılıyor.



"Hatti'nin Bin Tanrısı" arasında bir kral

Hititler'in çok tanrılı inanç sisteminde "Tanrıların Kralı" olarak kabul edilen Fırtına Tanrısı, bereketi, yağmuru ve gökyüzünün gücünü temsil ediyor. Metinlerde Hattilerce "Taru", "Luwilerce Tarhunza", Hurrilerce "Tesup" ve Hititlerce "Tarhuna" olarak adlandırılan figür, genellikle insan ya da boğa suretinde tasvir ediliyor. Bulunan figür, sadece sanatsal bir obje değil, aynı zamanda Hitit kült hayatına dair nadir bir somut veri niteliği taşıyor.

Turizm Haftası kapsamında müzede düzenlenen törende, kurdele kesilerek heykelcik sergilenmeye başlandı. Törene Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Çorum İl Jandarma Komutanlığı'na J.Kd.Alb. Kubilay Ayvaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, Boğazköy Müzesi Müdürü Resul İbiş, davetliler ve vatandaşlar katıldı.





"3 bin 500 sene önce bu topraklarda yapılmış bir heykelcik"

Törende eserle ilgili konuşan Vali Çalgan, "Bugün Boğazkale ilçemizdeki Boğazköy Müzemizdeyiz. Bu sene 50. Turizm Haftası'nı Boğazköy Müzemizde kutluyoruz. Bu sene bu kutlamayı burada yapmamızın en önemli sebebi ilk defa ziyaretçilerle buluşacak olan çok önemli bir eserin ilk defa sergileniyor olması. Arkamda duran heykelcik, müze uzmanlarımızın arkeolog arkadaşlarımızın ifadelerine göre ünik, çok kıymetli bir eser, türünün en iyi örneklerinden. 7,65 santimetre ebatında olan bakır bir heykelcik. Çok tanrılı bir dine mensup olan Hititler'de bu Genç Fırtına Tanrısı olarak arkadaşlarımız tarafından nitelendirildiler. Yaklaşık 3 bin 500 sene önce bu topraklarda yapılmış bir heykelcik. İlimiz Alaca ilçesinin Karadona köyümüzde bir vatandaşımız tarafından tesadüfen bulunmuş ve sorumluluk anlayışıyla vatandaşımız getirip müzemize teslim etmiştir. Buradan kendisine teşekkür ediyoruz, aynı duyarlılığı bu topraklar üzerinde yaşayan herkesten beklediğimizi de bu vesileyle söylemiş olalım. Sanıyorum ki çok büyük rağbet görecek. Biz Turizm Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında bir kaç deneyimlemede bulunduk. İlk defa çivi yazısıyla yazdık, ilk defa bir animasyonla arkadaşlarımız Hitiler'i anime etti, çocuklarımız için bir çalışma atölyesi hazırlanmış. Güzel bir açılış oldu. Yerli, yabancı bütün misafirlerimizi ilçemize, müzemize davet ediyoruz" dedi.



"El ele vererek önümüze bir hedef koyduk"

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise Çorum Belediyesi olarak kentin turizm potansiyelinin arttırılması için restorasyon çalışmaları ve gastronomi projelerini hayata geçirdiklerini kaydederek, "Valiliğimiz, Turizm ve Kültür Müdürlüğümüz ve belediyemizle el ele vererek önümüze bir hedef koyduk. UNESCO şehirler ağına gastronomi alanında girmek. Bize, ‘buraya girmekte samimiyseniz, Berlin'deki dünyanın en büyük fuarında gastronomizi temsil etmeniz lazım, bu kadar da masraf etmeniz lazım' dediler. Bunu yaptık ve dünyanın en büyük turizm festivalinde, Türkiye'den 5-6 şehrin olduğu bir yerde Çorum'un gastronomisini taşıdık. İspanya'da gastronomi alanındaki dünyanın en büyük fuarından bahsedildi. Siz müracaat edemiyorsunuz, davetle gidiliyor. Davetimiz inşallah gelecek ve yazın inşallah orada Çorum'u temsil edeceğiz. Çalışmalarımızdan sadece küçük örnekler veriyorum. Biz bu konuda samimiyiz, sonuna kadar takip edeceğiz, tuttuğumuzu kopartıyoruz, Allah'ın izniyle bunu da kopartacağız. Boğazkalemizde, diğer ilçelerimizde de turizmin gelişmesi noktasında üstün desteklerimiz devam edecek" diye konuştu.

Heykelcikle ilgili bilgi veren Boğazköy Müzesi Müdürü Resul İbiş de, "Kollektif bir çalışmayla Güney Kore'de bir Hititler sergisi yaptık. İlk kez bu eserimizin görselini orada bilim dünyasına sunduk. Daha sonra 8. Çorum Kazı Araştırmalar Sempozyumunda bunu bilim dünyasına tanıtmış olduk" şeklinde konuştu.