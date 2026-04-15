Çorum’un merkeze bağlı Güney köyünde hayvancılıkla uğraşan 23 yaşındaki genç üretici Ali Demir, özenle yetiştirdiği dev boğasıyla dikkatleri üzerine çekti. “Behçet” adını verdiği ve yaklaşık 1 ton 200 kilogram ağırlığa ulaşan kurbanlık, tam 385 bin liraya satılarak bölgedeki en dikkat çekici satışlardan biri oldu.

Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Demir, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyükbaş kurbanlıklarını satışa sunduklarını ifade etti. Buzağılıktan itibaren büyük emekle büyüttüğü Behçet’in kendisi için özel bir yere sahip olduğunu dile getiren genç üretici, “Onu çok seviyorum ama artık ayrılık vakti geldi. Yeni sahibine hayırlı olsun” dedi.

Sadece büyükbaş değil, adaklık kurbanlıklar da yetiştirdiklerini belirten Demir, kurbanlık almak isteyen vatandaşları Güney köyüne davet ederek hayvanlarını yerinde görme fırsatı sundu.

Doğal besleme, düzenli bakım ve titiz yetiştiricilikle hazırlanan kurbanlıklar, sağlıklı ve güvenilir seçenek arayan vatandaşlar için önemli bir alternatif oluşturuyor.

