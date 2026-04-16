Eczacı Enver Leblebicioğlu, yaşamı boyunca müzikle iç içe oldu. Çorum’un Türk sanat müziği topluluklarında yıllarca enstrüman çalan Leblebicioğlu, son çeyrek asırdan beri de, “koro şefi” olarak musikiye damgasını vuruyor.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun bu yılki Bahar Konseri de, Leblebicioğlu’nun şefliğinin 25. yıldönümüne ithaf edildi.

TSO Korosu’nun 25. Yıl Bahar Konseri, 24, 25 ve 26 Nisan Cuma, Cumartesi ve Pazar akşamları saat 20.30’da TSO Kültür ve Konferans Salonu’nda verilecek.