Çorum’un Laçin İlçesi Gökgözler Köyü nüfusuna kayıtlı, 2021 yılı Mayıs ayında kaybettiğimiz Eğitim-İş Çorum Şubesi önceki dönem başkanlarından merhum öğretmen Duran İrdeli’nin eşi Satı İrdeli vefat etti.

Eczacı Seda İrdeli ile kütüphaneci Duygu İrdeli’nin anneleri olan Satı İrdeli’nin vefatı, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhumenin cenazesi bugün saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenecek Hakka yürüme erkanının ardından Gökgözler Köyünde toprağa verilecek.

