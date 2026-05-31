Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Kurban Bayramı bayramlaşma programı, yoğun katılım ve büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi.

Programa; Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Türk Büro-Sen Genel Sekreteri Sami Çam, Çorum Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, MHP ilçe başkanları, Ülkü Ocakları ilçe başkanları, KAÇEP teşkilatları, İl Genel Meclisi üyeleri, belediye meclis üyeleri, Türkiye Kamu-Sen'e bağlı sendikaların şube başkanları ve il temsilcileri, TÜRKAV Şube Başkanı İsmail Deli, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı esnaf odası başkanları, köy ve mahalle muhtarları, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, Ülkü Ocakları il yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kurban Bayramı dolayısıyla gönderdiği bayram mesajı okundu. Ardından MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı'nın bayram mesajı katılımcılarla paylaşıldı.

Kurban Bayramı'nın manevi anlam ve önemine değinen MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak Türk milletinin huzuru, devletin bekası ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

ÇORUM FK’YA TEBRİK

İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünü de anan Çıplak, Fatih Sultan Mehmed Han başta olmak üzere fetih kahramanlarını rahmet ve minnetle yâd etti. Mehmet İhsan Çıplak, Arca Çorum FK'nın Süper Lig'e yükselme başarısını tebrik ederek kulüp yönetimine, teknik heyete, destek veren kurum ve kişilere teşekkürlerini iletti.

KONGRE SÜRECİ BAŞLIYOR

MHP'nin 15. Olağan Kongre sürecine de değinen Mehmet Çıplak, ilçe kongrelerinin 25 Haziran 2026 tarihinde Bayat ilçesinden başlayacağını ve 25 Temmuz 2026 günü Merkez İlçe Kongresi ile tamamlanacağını belirterek kongre sürecinin teşkilatlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

“Bu kongrelerle birlikte teşkilatlarımızın enerjisini yenileyecek, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecek ve davamızı daha ileriye taşıyacağız. Yenilenen kadrolarımız ve sarsılmaz irademizle hem Çorum'umuz hem de Türkiye'miz için çalışmaya devam edeceğiz. Kongre sürecimizin camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” diyen MHP İl Başkanı Çıplak yenilenen enerji ile ülkemizi lider ülke yapma kararlılığı ile yollarına devam edeceklerini de ifade ederek Genel Başkan Bahçeli’nin ortaya koyduğu milli çizgiden sapmadan yollarına devam ederek ortak akılla Çorum’a ve ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

“HİZMET ODAKLI SİYASET YAPIYORUZ”

Türk siyasetinde yaşanan gelişmeler ışığında Cumhur İttifakı'nın ülkenin istikrarı, güvenliği ve kalkınması açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Çıplak, Çorum'da hayata geçirilen Kırkdilim Tünelleri, İlim Yayma Kavşağı ve Hızlı Tren Projesi gibi yatırımların Cumhur İttifakı'nın hizmet anlayışının önemli örnekleri olduğunu ifade etti.

MHP İl Başkanı Çıplak: “Türkiye ve Türk yüzyılında Çorum’un geleceğini güçlendirmeye, kalıcı hizmetler yapmaya devam ediyoruz” diyerek sözlerini tüm Çorumluların ve partililerinin bayramını kutlayarak tamamladı.

AŞGIN’DAN BİRLİK

BERABERLİK MESAJI

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da sözlerine hamd ile başlayarak tüm Çorumluların ve İslam aleminin bayramını kutladı. Birlik beraberliğin önemine değinerek “Biz ne kadar güçlü, ne kadar bir beraber, kardeşlik içinde olursak, davamıza ne kadar sahip çıkarsak mazlumların gülüşüne vesile oluruz” diyen Aşgın, necip milletimizin geçmişte mazlumlara kol kanat gerdiği gibi bugün de aynı vazifeyi yerine getirebileceğini kaydetti.

Rabbimizin Karabağ’ın kurtuluşunun ardından Kudüs’ün ve Doğu Türkistan’ın kurtuluşunu da bizlere nasip etmesini dileyen Başkan Aşgın, Cumhur İttifakı’nın fetret devrinden çıkışın teminatı olduğunu, Erdoğan ve Bahçeli liderliğinde bu yolda hep beraber yürümeye devam edeceklerini açıkladı.

“Cumhur İttifakı ülkenin umududur” diye konuşan Aşgın, önümüzdeki seçimde ilimizdeki tüm belediyeleri ve milletvekilliklerini Cumhur İttifakı olarak kazanacaklarını ve Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçeceklerine inandığını sözlerine ekledi.

Daha sonra sırasıyla ilçe Belediye başkanları da birer selamlama konuşması yaptı. Karşılıklı bayramlaşmanın ardından program, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi