Enerji ve Alt Yapıdan Sorumlu CHP Çorum İl Başkan Yardımcısı, İşletme Mühendisi Emrah Öztürk, ülkemizde ekonominin değil, fakirliğin yönetildiğini savundu.

Gelir dağılımı adaletsizliğinin yapısal bir sorun olmaya devam ettiğini kaydeden Öztürk, “Kısa vadeli populist politikalar ve yoksulluğu yönetmek yerine samimi yapısal reformlar, samimi siyasi irade ve vizyon gerekiyor” dedi.

Emrah Öztürk’ün ekonomi ile ilgili değerlendirme açıklaması şu şekilde:

“Ekonomi yönetiminden son yıllarda en çok duyduğumuz cümleler... Enflasyon düşüyor, ekonomi iyi yönetiliyor, Türkiye uçuşa geçti...

Ancak zamlı maaşlarını daha ceplerine koyamadan alım gücü düşen işçi, memur, emekli ve toplumun diğer tarafları bu duruma gerçekten böyle bakabiliyor mu?

Oysa sahada yaşanan, hissedilen, market poşetinde tartılan gerçek şu: ekonomi değil, fakirlik yönetiliyor!

Milyonlarca insanın alım gücü, geçim standardı ve umut seviyesi ise sanki “kontrollü bir şekilde düşük tutulmalı” gibi idare ediliyor. Bu, planlı bir ekonomi politikası olmaktan çok, yoksulluğun dozunun ayarlandığı bir idare biçimine dönüşmüş durumda. İnsanlar zam aldıklarında artık şunu düşünüyor. Acaba kaç ay dayanır?

Kira artışları, market fiyatları, faturalar birkaç ayda yeniden eski gerçekliğini yakalıyor.

Gelir dağılımı adaletsizliği yapısal bir sorun olmaya devam ediyor.

TÜİK'in 2025 Gelir Dağılımı verilerine göre: En yüksek gelir grubundaki %20'lik kesim toplam gelirin %48'ini alıyor.

En düşük %20'lik kesim ise sadece %6,4 pay alıyor.

“FAKİRLİĞİ DEĞİL EKONOMİYİ YÖNETMEYE TALİBİZ”

Çözüm nedir?

Kısa vadeli populist politikalar ve yoksulluğu yönetmek yerine samimi yapısal reformlar, samimi siyasi irade ve vizyon gerekiyor.

Parti programımızda belirtildiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi, kalkınmayı ekonomik büyümeden kaynaklı üretim ve gelir artışı ile birlikte toplumsal refahı ve adaleti güçlendiren bir dönüşüm süreci olarak görmektedir.

Bu kalkınma anlayışı, bireylerin fırsatlara eşit biçimde erişebildiği, potansiyellerini gerçekleştirebildiği ve haysiyetli bir yaşam sürdürebildiği bütüncül bir insani gelişme yaklaşımına dayanmaktadır. Fakirliği değil ekonomiyi yönetmeye talibiz.”

Muhabir: Haber Merkezi