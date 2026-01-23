Resmi Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Bilecik, Yalova ve Niğde’nin il emniyet müdürleri değişti. Yapılan atamalarla birlikte iki ilin emniyet müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

İKİ İLİN EMNİYET MÜDÜRLERİ MERKEZE ALINDI

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ile Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

YALOVA’YA YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ ATANDI

Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Yalova İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Yalova, son dönemde şarkıcı Güllü’nün evinin balkonundan düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetmesi ve 29 Aralık’ta DEAŞ terör örgütü ile çıkan çatışmada 3 polisin şehit olmasıyla kamuoyunun gündemine gelmişti.

POLİS MÜFETİŞLERİ İL EMNİYET MÜDÜRÜ OLDU

Polis Başmüfettişi Erdem Çağlar, Bilecik İl Emniyet Müdürü olarak atanırken, Polis Başmüfettişi Erdinç Yüceer ise Niğde İl Emniyet Müdürü görevine getirildi.