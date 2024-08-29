Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Anadolu’nun ebediyen Türk yurdu olduğunun ve Türk milletinin esarete asla boyun eğmeyeceğinin ilan edildiği 30 Ağustos Zaferi’nin Türk milletinin ordusuyla bütünleştiği ve vatanı uğruna gözünü kırpmadan canını feda ettiği bir mücadelenin sonucu olduğunu belirten Baran, “Bu zafer, yok edilmek istenen bir milletin yeniden doğuşunun en önemli göstergesidir.

Cumhuriyetimizin kuruluşunu hazırlayan, millî mücadeleyi zaferle taçlandıran, milletimize özgürlük kazandıran, bayrağımızın onurla dalgalandığı vatan topraklarını bizlere bırakan kahramanlarımızla ne kadar gurur duysak azdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, büyük zaferin 102. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet, şükran ve rahmetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ