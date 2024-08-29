30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “30 Ağustos 1922 tarihinde, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, milletimizin var olma mücadelesinin en büyük zaferi kazanıldı. Bu zafer, işgal altındaki vatan topraklarımızın düşmandan temizlenmesiyle birlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının yolunu açtı. Türk milletinin azim, kararlılık ve vatanseverlik ile yazdığı zafer, sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda milletimize güç ve cesaret aşılamıştır. Bugün, bizlere düşen en büyük görev, atalarımızın kanlarıyla sulanmış bu toprakları sonsuza kadar korumak, Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkmak ve onu daha da ileriye taşımaktır. Genç nesillere, zaferin anlamını ve önemini öğretmek, birlik ve beraberliğimizi her daim güçlü tutmaktır. Bu vesile ile 30 Ağustos Zaferi’nin 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve onurla kutluyorum” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ