Genel Başkan Çelik, açıklamasında bu yıl ilk defa uygulamaya konulan kuzu oğlak desteklemeleri için başvuruların 2 Eylülde başlayacağını anımsatarak bu tarihten itibaren Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine 2 Aralık’a kadar başvurusunu yapan yetiştiricilerin aynı zamanda sürü yöneticisi (Çoban) istihdamı desteği için de başvuru yapmış olacaklarını ifade etti.

Çelik, Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliğinde yer alan sürü yöneticisi istihdamı desteğinden faydalanacak olan yetiştiricilerin gerekli belgeleri tamamlayarak zamanında başvurularını yapmaları uyarısında bulunarak “ En az 100 baş anaç koyun veya keçi varlığına sahip olan ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri İl Birliklerine üye işletmelere ödenecek olan sürü yöneticisi istihdamı desteği için ilk başvuru tarihi Eylül ayının ilk iş günüdür. Kuzu ve oğlak desteği için üyesi olduğu Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine 2 Eylül ile 2 Aralık tarihleri arasındaki birinci dönemde başvuruda bulunacak olan yetiştiricilerimiz aynı zamanda sürü yöneticisi (çoban) istihdamı desteğine de başvurmuş sayılacak. Sürü yöneticisi istihdamı ilave desteğinden yararlanmak isteyen yetiştiricilerimiz gerekli belgeleri 25 Ocak 2025 tarihine kadar tamamlayarak Tarım ve Orman il/ilçe müdürlüklerine teslim etmeleri halinde çoban desteğinden faydalanacaklar” dedi.

Sürü yöneticisi istihdamı desteği için uygulama talimatında belirlenen işleyiş süreciyle ilgili olarak bazı hatırlatmalarda bulunan Çelik “ Sürü yöneticisi istihdam desteğinden faydalanmak isteyen yetiştiricilerimiz için istenilen belgelerin tarım il/İlçe Müdürlüklerine teslim edilmesi ve belgelerin Bakanlık e-belge sistemine kaydedilmesi için son tarih 25 Ocak 2025 tarihidir. Bu tarihten 31 Ocak tarihine kadarki sürede ise Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçluluk durumunun ve primlerin uygun hizmet kodundan yatırılıp yatırılmadığının sorgulaması yapılacak. 10 Şubata kadar da çobanın sürüsünün başında fiilen olup olmadığı ve sürüde bulunan hayvanların yerinde tespitinin yapılması ile göçer hayvancılık yapan işletmelerin düzenlenen tespit tutanaklarının destek başvurusu yapılan İl’e gönderilmesi sağlanacak. Tespitleri yapılan başvuruların uygun olanları için Hayvancılık Destekleme Sistemi üzerinden onaylarının verilmesi için en son tarih 15 Şubat olarak belirlenmiştir. 17 Şubat tarihinde başlayacak olan icmal-1 askı dönemi ve itiraz dönemi ile İcmal-2’nin İl Müdürlüğüne gönderilmesi ve nihayetinde İcmal-3’ün Hayvancılık Genel Müdürlüğüne gönderilmesi halinde süreç 21 Mart 2025 tarihinde tamamlanmış olacaktır. Dolayısıyla bu destekten faydalanacak olan yetiştiricilerimizin zaman aşımına maruz kalmayacak şekilde işlemlerini eksiksiz bir biçimde tamamlamalarını önemle duyurmak istiyoruz” dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, küçükbaş hayvancılık sektörünün çobansız sürdürülmesinin mümkün olmadığına dikkat çekerek sürü yöneticisi istihdam desteğinden faydalanan çoban sayısının artmasının sektörün geleceği açısından son derece önemli olduğunu kaydetti.

Editör: HABER MERKEZİ