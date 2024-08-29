Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirterek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bu zafer, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği mücadelenin en önemli dönüm noktalarından biridir” dedi.

30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da kazanılan Büyük Zafer’in sadece askeri bir başarı olmadığını, aynı zamanda bir milletin kaderini yeniden yazdığı, var olma iradesini tüm dünyaya ilan ettiği büyük bir kahramanlık destanı olduğunu kaydeden Afacan, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Bu zaferle, milletimiz bağımsızlığını ve özgürlüğünü sonsuza dek koruma kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir.

Bugün, bizlere bu vatanı armağan eden kahramanlarımızı ve onların fedakârlıklarını minnetle anıyoruz. Onların aziz hatıraları, milletimizin yüreğinde daima canlı kalacak ve bizlere yol göstermeye devam edecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının mirasına sahip çıkmak, vatanımızın birliği ve bütünlüğü için çalışmak, hepimizin ortak sorumluluğudur.

Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Onların cesareti ve fedakârlığı, bağımsızlığımızın teminatı olmuş ve olmaya devam edecektir.”

Editör: HABER MERKEZİ