Karadaş ve Başaranhıncal, mesajlarında; “Bugün, 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 102. yılını büyük bir gururla kutluyoruz. Türk milleti, tarihin her döneminde hürriyeti ve bağımsızlığı için destansı mücadeleler vermiş ve hiçbir zaman boyunduruk altında yaşamayı kabul etmemiştir. Milletimizin bağımsızlık aşkı ve azmi bu uğurdaki en etkili faktör olmuştur.

30 Ağustos zaferi, Türk milletinin her türlü zorluğa karşı dik duruşunun ve mücadele azminin en büyük göstergesi, aynı zamanda milletimizin birlik ve beraberlik içinde neler başarabileceğinin en güçlü ifadesidir.

Atalarımızdan devraldığımız vatan sevgisini ve bağımsızlık ruhunu, bugün de aynı kararlılıkla yaşatıyor, ülkemizin refahı ve geleceği için var gücümüzle çalışıyoruz.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Türk Ordusu'nun vatansever mensuplarını ve aziz milletimizi en içten dileklerimizle selamlıyor, Zafer Bayramımızı kutluyoruz” dediler.

Editör: HABER MERKEZİ