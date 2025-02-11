Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Bu yıl üniversite sınavı heyecanı yaşayacak olan ve belediyemiz sosyal destek kartından faydalanan gençlerimize destek vermek amacıyla sınav ücretleri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından karşılanacaktır. Başvuruların Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne öğrencinin velisi tarafından yapılaması gerekmektedir. 3 Mart 2025 mesai bitimine kadar başvurular yapılabilecek ve bu yardımdan yalnızca sosyal destek kartı hizmetinden faydalanabilen aileler faydalanabilecektir” ifadelerine yer verildi.

Editör: HABER MERKEZİ