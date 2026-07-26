ÖSYM tarafından açıklanan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda Eşit Ağırlık puan türünde Türkiye 116’ncısı ve Çorum birincisi olan Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Feride Nur Demirtaş için okulunda kutlama programı düzenlendi.

Atatürk Anadolu Lisesi 12-E sınıfı öğrencisi Feride Nur Demirtaş’ın elde ettiği derece, okul yöneticileri, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Başarılı öğrenci, okulda düzenlenen programda alkışlarla tebrik edildi.

Sınava hazırlık sürecindeki azmi, disiplinli çalışması ve kararlılığıyla takdir toplayan Demirtaş, elde ettiği sonuçla ailesine, okuluna ve Çorum eğitim camiasına gurur yaşattı. Kutlama programında Feride Nur Demirtaş’ın başarısında emeği bulunan ailesine, öğretmenlerine ve okul yönetimine teşekkür edildi.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Türkiye derecesi elde eden öğrenciyi tebrik ederek eğitim hayatında başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR