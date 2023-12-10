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Toplantıda gündem dışı söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, deprem gerçeğine dikkat çekerek, 6 Şubat depremlerinden sonra kurulan Afet Risk Komisyonu’nun çalışmalarını sordu. Depremin doğal bir afet olduğunun altını çizen Yılmaz, yerel yöneticilerin olası bir doğal felaket gelmeden önceki kentteki riskli yapıları tespit edip yıkılması noktasında tedbir alması gerektiğini ve riskli zeminlerin tespit edilerek akışkan sıvı zeminlerinin imara kapatılması gibi belediyenin katı kurallar alması gerektiğini söyledi. Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Deniz’in, Çorum’un deprem kuşağında bulunan riskli illerden birisi olduğunu hatırlatarak, bölgemizde 6 veya 6.5 şiddetinde deprem olma ihtimalinin bulunduğunu, Çorum’un gereken tedbirleri alması ve depreme hazırlıklı olması gerektiğini dile getirdi.



ÇİMENTO ARAZİSİ

YARGIYA TAŞINDI

CHP Grubu olarak Çimento Fabrikası arazisinde yapılan imar planlarına ilişkin yürütmenin durdurulması ile ilgili dava açtıklarını hatırlatan Yılmaz, “Çorum’un menfaatine olan her durumda taşın altına elimizi koyuyoruz, ancak yanlış gördüğümüz konularda da uyarmaktan, karşı çıkmaktan geri durmuyoruz. Burada yeni bir kent kurmuyorsunuz, sadece imar planı yapıyorsunuz, çok iyi pazarlamacılık yapıyorsunuz. Yargının vereceği kararı bekleyeceğiz, kamuoyu ile de paylaşacağız. Verilecek karara da saygı duyuyoruz.” ifadesini kullandı.

AŞGIN: “MÜLK SAHİPLERİ DE

ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise Tuncay Yılmaz’ın eleştiri ve sorularını yanıt verdi. Deprem konusunda komisyon kuran ve önlem alma ihtiyacı hisseden bir belediye olduklarını vurgulayan Aşgın, şunları söyledi: “Çorum’da riskli bölgelerde kat sayısını düşürdük. Ciddi çalışmalar yapıyoruz. Değişimi, döşümüzü hep birlikte yapalım. Müteahhitler biraz az kazanmaya razı olsun, mülk sahipleri biraz fedakarlık yapsın, belediye fedakarlık yapsın. Bir an önce riskli yapılardaki hemşehrilerimizi daha güvenli, dirençli binalara taşıyalım. Kentsel dönüşümde Çorum Belediyesi’nin rolünün artırılmasını sağlayacağız. Önceliğimiz bu işlere TOKİ girsin, firmalar girsin ancak bu olmazsa bekleme lüksümüz yok, belediye olarak bizler gireceğiz. Vatandaşın yükünü azaltarak, belediye olarak da kentsel dönüşümde öncü rol oynayarak Çorum’u depreme hazırlıklı bir il haline hep birlikte getireceğiz” şeklinde konuştu.



“VERİLECEK KARARA SAYGILIYIZ”

CHP’nin Çimento arazisini yargıya taşıması konusuna da değinen Aşgın, “En demokratik hakkınız. Bu konuda herkes dava açabilir. Yargı ve hukuki denetime açığız. Mahkemenin vereceği karar doğrultusunda bundan sonraki süreci yönetiriz. Verilecek karara da saygı duyarız. Çimento projesine kamuoyu desteği büyük. Yeşile duyarlı, depreme dayanıklı, yatay mimariyi en planı çıkartan bir projeyi hayata geçireceğiz” diye konuştu.