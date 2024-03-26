Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin birer konuşma yaptı.

İlk olarak kürsüye çıkan İstanbul Milletvekili Özlem Zengin ilimizin bugüne kadar olduğu gibi 14-28 Mayıs seçimlerinde de Erdoğan’a desteğini gösterdiğini kaydetti. Zengin, eski Tokat Milletvekili olduğunu hatırlatarak kendisinin Çorum’un ve bölgenin sorunlarında her zaman desteğini gösterdiğini ve bundan sonra da göstermeye devam edeceğini bildirdi.

AK Parti'nin gücünü milletten aldığını vurgulayan Zengin 31 Mart seçimlerinin de milletin ülkenin geleceğine dair karar verdiği seçim olacağını kaydetti.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıkaya ise konuşmasında siyasetin, safını belirleme sanatı olduğunu dile getirerek, “Siyaset bir duruşun, bakışın, anlayışın, aşkın, davanın ifadesidir. AK Parti kurulduğu günden itibaren milleti ile büyüyen, milleti ile yürüyen ve yaşayan bir siyasi harekettir. AK Parti, 'milletin üstünde güç tanımam' diyen partidir. AK Parti anlayışında yerel yönetimler vatandaşımıza dokunduğumuz ilk el demektir. Bizler yerel yönetimleri bir makam olarak asla görmeyiz” diye konuştu.

Çorum’un bugüne kadar 7 genel, 4 yerel, 3 Cumhurbaşkanlığı ve 3 referandum olmak üzere yapılan tüm seçimlerde Erdoğan’a desteğini ortaya koyduğunu anlatan Sarıkaya, “Bizler de Çorum’un bu vefasını boşa çıkarmadık. Bu mahşeri kalabalık bir kez daha Çorumlunun kararını verdiğini gösteriyor” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne çok az zaman kaldığını hatırlattı.

Belediyeciliğin AK Parti’nin işi olduğun, Recep Tayyip Erdoğan’ın hizmet ve gönül belediyeciliğinin öncüsü olan kişi olduğunu belirten Yılmaz, “Bu harekatın temel mantığını 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda Recep Tayyip Erdoğan hazırlamıştır. Bizler de bunu örnek alarak yerel yönetimlerde insanımızın konforunu yükselten çalışmaların yanısıra kültürüne, sanatına ve duygu dünyasına katkı sağlayan hizmetlerimizi aksatmadan sürdürüyoruz” dedi.

“Bizim siyasi muhaliflerimizin ise gönülle, hizmetle, insanımızın hayatını iyileştirme ile alakaları yok; onlar belediyeleri ele geçirmeyi, oraları siyasi karargah haline getirmeyi, kendi istikballeri ve gelecekler ile ilgili bir mekan haline getirmeyi planlıyor” diye konuşan Yılmaz, 31 Mart seçimleri için partililere de hitap ederek şu görüşlere yer verdi; “Kapı kapı gezelim, her vatandaşımıza dokunalım ve gönül dostluğumuzu ortaya koyalım. Belediyecilik bizim işimiz. Ben Samsun'da 20 yıla yakın belediyecilik yaptım. AK Parti belediyeciliğinin diğer belediyelerden farkı, hizmet belediyeciliğidir. İkincisi de gönül belediyeciliğini önemsememizdir. Belediyecilik, hizmeti ön plana alan, insan hayatının konforunu yükseltmeye çalışmaktır. Biz insanımızın kültüre, sanata, biz insanımızın duygu dünyasına, biz insanımızın inanç dünyasına yönelik hizmetlerini de aksatmadan yerine getirmenin bir görev olduğunu biliyoruz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemden bugüne kadar sürekli geldiği Çorum’un çehresinin büyüyerek geliştiğini belirten Yılmaz, “Çorum bu süreçte çevre illere fark atarak büyümesini sürdürdü. Tabiki burada Türkiye’nin büyüyüp gelişmesinin de payı var. Ancak Çorum’un standartları giderek yükseliyor. Çorum artık Türkiye’nin değil dünyanı şehirleri ile yarışıyor. Çorum 15 sene önceki Çorum değil. Buraya her geldiğimde bu gelişmeleri görüyorum. Bu gelişmeye son 5 yıl içinde Halil İbrahim Aşgın da önemli katkılar sağlamıştır. Bu nedenle Çorum’un 31 Mart gecesi yeni bir başarı öyküsü daha yazacağına yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.