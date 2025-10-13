Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Meclis Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, CHP'yi ağır sözlerle eleştiren AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yakup Alar'a cevap verdi.

Bu ülkenin imarında, ihalelerinde, terminalinde dönen dolapların üzerini; patates, soğan, TikTok şovlarıyla örtmeye çalışanların ahlaktan söz edemeyeceğini belirten Yılmaz, “Hadi oradan! Sizin ne ağzınız, ne geçmişiniz, ne de siciliniz ahlak dersi vermeye yeter” ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın sebze pazarı denetimleri sırasında esnaf ile girdiği diyalogu, ardından Aşgın’a sahip çıkan açıklamalar yapan AKP ve MHP il başkanlarını eleştiren Tuncay Yılmaz, “Kendi pisliğini başkasının kapısına sürenin temizliği olmaz” dedi.

Tuncay Yılmaz’ın basın açıklaması şu şekilde:

“BİR LAFA BAKALIM, BİR DE SÖYLEYENE”

“Ahlaktan, adaletten, dürüstlükten bahsedenlere şöyle bir bakıyorum da...

Söylenen sözden önce, söyleyenin kim olduğuna bakmak gerektiğini bir kez daha hatırlıyorum.

Kim bu “ahlak dersi” verenler?

PKK yandaşlarıyla aynı safta duranlar mı?

Meclis kürsüsünde terörist başına alkış tutanlar mı?

Şehit kanı üzerinden siyaset yapanlar mı?

Belediyelerdeki yolsuzluklardan bihaber numarasıyla koltuğuna yapışanlar mı?

Yoksa kurumlarda dönen usulsüzlüklere sessiz kalıp, makama göre vicdanını susturanlar mı?”

“SİCİLİNİZ YETMEZ”

“Bu ülkenin imarında, ihalelerinde, terminalinde dönen dolapların üzerini; patates, soğan, TikTok şovlarıyla örtmeye çalışanlar mı bize ahlaktan söz edecek?

Hadi oradan!

Sizin ne ağzınız, ne geçmişiniz, ne de siciliniz ahlak dersi vermeye yeter.

FETÖ’sünden her türlü hain yapıya kadar herkesle menfaat ortaklığı kurup,

LGBT düzenlemesini kendi yetkisinde olduğu hâlde muhalefete yıkarak suçu başkasına atanlar…

Hadi dürüst olun da bir kez olsun aynaya bakın!

Kendi pisliğini başkasının kapısına sürenin temizliği olmaz!

Bugün ekonomiyi iflasa sürükleyenler,

halkı ekmeğe muhtaç hale getirenler,

esnafı borç batağına, üreticiyi umutsuzluğa terk edenler…

Şimdi çıkmışlar, gündem değiştirmek için CHP’ye saldırıyorlar.

Niye? Çünkü yolsuzluk konuşulsun istemiyorlar.

Çünkü arsızlık, usulsüzlük, peşkeş konuşulsun istemiyorlar.”

“ALGI OYUNLARIYLA GERÇEĞİ GİZLEYEMEZSİNİZ”

“Ama millet artık görüyor.

Bu milletin vicdanı uyandı!

Algı oyunlarıyla gerçeği gizleyemezsiniz.

Hadi bakalım, madem dürüstsünüz,

2018’den bu yana defalarca dile getirdiğimiz yolsuzluk dosyalarını açın da görelim!

Çorum Belediyesini kazandığınızdan bu yana Çorum Belediyesi’nde kimlere hangi ihaleler peşkeş çekilmiş,

hangi yandaşlar usulsüz işlerle kayrılmış, çıkarın da görelim!

Siz bunları açıklayın, biz pazarcı kardeşlerimizin sorununu oturur konuşur, adam gibi çözeriz.

Çünkü biz çözümden yanayız.

Siz ise sadece şovdan, algıdan ve gündem saptırmaktan yanasınız.”

“ÇÖZÜM ÜRETMEK YERİNE TARTIŞMA YARATMAYIN”

“Bugün halkın yaşadığı her sorun, yanlış yönetimin doğrudan sonucudur.

Siz çözüm makamısınız; ama çözmek yerine tartışma yaratmayı seçiyorsunuz.

Oysa basit:

Pazarda herkesin istediği ürünü seçip alabileceği yasal düzenlemeyi yaparsınız, mesele biter.

Ama sizde ne irade var ne samimiyet.

Biz lafla değil, icraatla konuşuruz.

Biz lafa değil, adama bakarız.

Ve karşımızda ne sözünün eri bir adam görüyoruz, ne de vicdanı olan bir yönetim!”

Muhabir: Haber Merkezi

“GERÇEK DEĞİŞİM, ARTIK LAFLA DEĞİL, HESAP VERİLEBİLİR YÖNETİMLE OLUR”“Son Söz:Bu millet artık kandırılmayacak.Koltuk için susanları, çıkar için eğilenleri, milletin sırtından geçinenleri tek tek tanıyor.Gerçek değişim, artık lafla değil, hesap verilebilir bir yönetimle olacak.Ve o gün geldiğinde, kim neyin hesabını verecek, hep birlikte göreceğiz.Çünkü halkın hafızası, sandıktan da, manşetten de güçlüdür.Unutmaz, affetmez, günü gelince gereğini yapar.”