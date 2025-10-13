Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Valisi Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede, il genelinde ve özellikle köylerde yaşanan sorunlar, altyapı ihtiyaçları ve vatandaşların beklentileri gündeme getirildi.

Ziyarette, kırsal kalkınmayı destekleyen projeler, köy yolları, içme suyu altyapısı, tarım ve hayvancılıkla ilgili konular ele alındı. Milletvekili Tahtasız, köylerde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmak adına çözüm bekleyen konuların yerel yönetimlerle koordineli biçimde ele alınmasının önemine dikkat çekti.

Milletvekili Tahtasız, “Vatandaşlarımızdan gelen talepleri doğrudan Sayın Valimize ilettik. Çorum’un her köşesinde daha yaşanabilir bir ortam oluşturmak, köylerimizin altyapı ve hizmet eksikliklerini gidermek en temel hedefimizdir” dedi.

Mehmet Tahtasız, ziyaretin oldukça verimli geçtiğini belirterek, Vali Ali Çalgan’ın yapıcı yaklaşımından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, “Sayın Valimize, samimi ve çözüm odaklı yaklaşımı ile misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Kamu kurumlarımızla iş birliği içinde, halkımızın beklentilerini karşılamaya devam edeceğiz.” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi