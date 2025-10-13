Çorum Ticaret İl Müdürlüğü görevinden Temmuz ayında emekli olan Fikret Yıldırım (63), tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi’nde bu sabah hayatını kaybetti.
Fikret Yıldırım’ın, 2.5 yıldır kanser tedavisi görmekte olduğu öğrenildi.
Sevim Yıldırım’ın eşi, Dursun ve Onur Yıldırım’ın babaları olan Fikret Yıldırım’ın cenazesi, yarın (14 Ekim 2025 Salı günü) Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Çorum Merkez Osmaniye köyünde toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Ticaret İl Müdürlüğü personeline başsağlığı diler.
Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ