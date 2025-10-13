Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Kitap Kültür Günleri, hafta sonunda kitapseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. 10 Ekim’de kapılarını açan kitap fuarı, hafta sonu boyunca yazar söyleşileri ve imza etkinlikleriyle adeta dolup taştı.

TSO Fuar alanında gerçekleştirilen yazar buluşmalarında edebiyatseverler, sevdikleri yazarlarla bir araya gelerek hem kitaplarını imzalatma hem de keyifli sohbetler gerçekleştirme fırsatı buldu.

Çorum Belediyesi'nin şehrin kültür hayatına önemli katkılar sağlayan Kitap Kültür Günleri'nde, Türkiye’nin önde gelen yazar ve yayınevleri ile birlikte yerel yazarlar kitapseverlerle bir araya geliyor. Hafta sonu gerçekleştirilen imza ve söyleşi etkinliklerinde Bahadır Yenişehirlioğlu, Miraç Çağrı Aktaş, Kahraman Tazeoğlu, Canten Kaya, Doç. Dr. Ahmet Kavlak, Erkan Göksu, Talha Bora Öge ve Erem Şentürk yer aldı. Her yaş grubundan vatandaşın ilgi gösterdiği fuar, 19 Ekim 2025 tarihine kadar açık kalacak.

Fuar süresince her gün farklı yazarların katılımıyla söyleşiler ve imza günleri düzenlenmeye devam edecek. Ayrıca, yazar söyleşileri canlı yayınla Çorum Web TV sosyal medya hesapları aracılığıyla izleyicilerle buluşacak.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR