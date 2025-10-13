Saadet Partisi tarafından, Çorum’daki teşkilat mensuplarına yönelik geniş kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi.

Genel Merkez STK ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca “Yarınlarımızın İnşası, Milletimizin Saadeti İçin!” mottosuyla plânlanan “Strateji ve Hamle Eğitimi” Pazar günü, Turgut Özal Konferans Salonu’nda yapıldı.

Saadet Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Bölükbaş ve İl Müfettişi Faruk Cıdık’ın yanı sıra çok sayıda teşkilat mensubunun katıldığı etkinlik, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Muhittin Hamdi Yıldırım’ın “Temel Çalışma Esasları” konusundaki eğitimiyle başladı.

Ardından, Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Adnan Simit, “Teşkilat Modeli” hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Genel Başkan Yardımcısı ve STK ve Halkla İlişkiler Başkanı Doç. Dr. Musa Öztürk’ün “Etkili Halkla İlişkiler ve Üye Çalışmaları” hakkındaki sunumuyla başlayan öğleden sonraki oturum, Genel İdare Kurulu Üyesi Doç. Dr. Yusuf Bayraktar’ın, “Siyaset Vizyonu ve Parti Programı” konusunu aktarmasıyla devam etti.

Saadet Partisi’nin “Strateji ve Hamle Eğitimi”, Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım, Medya ve İletişim Başkanı Mustafa Yılmaz’ın “Tanıtım, Medya ve İletişim Stratejileri” konusunu ele aldığı eğitimle tamamlandı.

Etkinlik, Saadet Partisi İl Başkanı Şuayb Sarı’nın, katkılarından ötürü Genel Merkez eğitimcilerine hediye takdimiyle sona erdi.

20 YILLIK BAŞKAN’A TAKDİR BELGESİ

Programda ayrıca 20 yıldır Saadet Partisi Alaca İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Mustafa Kütük’e, Genel Başkan Yardımcısı Adnan Simit tarafından takdir belgesi verildi.

“ÇOK VERİMLİ VE FAYDALI

BİR EĞİTİME İMZA ATTIK”

Etkinliğe ilişkin bir değerlendirmede bulunan İl Başkanı Sarı, çok verimli ve faydalı bir programa ev sahipliği yaptıklarını belirterek, “Tüm gün süren eğitim programımızda, Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arıkan’ın liderliğindeki partimizin ‘Yeni Nesil Siyaset Vizyonu’, teşkilat yapısının sahadaki etkisi ve özellikle seçmenle doğrudan iletişim stratejileri ele alındı. Muhtemel bir yerel ve genel seçim sürecine dönük hazırlıkların eksiksiz yürütülmesi ve bu süreçteki yol haritamız masaya yatırılarak, ortaya koyacağımız saha çalışmalarının etkinliğinin artırılması hedeflendi. Bu eğitim programımızda, bizlere değerli bilgileriyle katkı sağlayan saygıdeğer Genel Merkez yöneticilerimize şükranlarımı sunuyor, programa katılım sağlayan tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Saadet Partisi İl Başkanı Şuayb Sarı, teşkilat ruhunun ve dava bilincinin tazelenmesi ve canlı tutulmasına katkı sağlayan, birlik ve motivasyonu artıran bu tür eğitim programlarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini sözlerine ekledi.

Muhabir: SELDA FINDIK