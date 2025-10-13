Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Av. Özkan Yandım, son günlerde Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a yönelik yürütülen eleştirilere ilişkin bir basın açıklaması yaparak, Başkan Aşgın’a tam destek verdiklerini söyledi.

BBP İl Başkanı İl Başkanı Yandım açıklamasında, “Üzülerek görmekteyiz ki, Cumhur İttifakı’nın Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a karşı bir yıpratma politikası izlenmektedir. Öncelikle açık yüreklilikle ifade etmek isteriz ki; biz Büyük Birlik Partisi olarak her zaman halkın içinden gelen, halkın menfaatini önceleyen bir belediyecilik anlayışını savunuyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Belediye Başkan ı Aşgın’ın son dönemdeki tavır ve söylemlerinin bazı çevrelerce yanlış yorumlandığını belirten Yandım, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: “Belediye Başkanımızın amacı kamu düzenini, adaleti ve esnaf ile halk arasındaki hakkaniyeti korumaktır. Göreve geldiği günden bu yana Çorum’un huzuru, düzeni ve adil hizmet anlayışı için büyük bir gayret göstermektedir. Biz bu duruşun arkasındayız.”

Muhabir: Haber Merkezi