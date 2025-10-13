Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Çorum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen pazar denetimlerine dair basın açıklaması yaparak Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı desteklediklerini duyurdu.

Son günlerde Çorum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen pazar denetimleri sırasında yaşanan bazı hadiselerin kamuoyunda üzüntüyle karşılandığını dile getiren MHP İl Başkanı Çıplak, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın, vatandaşların huzurlu, güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla sürdürülen denetimler sırasında; bir pazarcı esnafı ile yaşanan diyalogların, alışveriş yapan yaşlı bir kişiye gösterilen yakışıksız tutumun ve bir diğer vatandaşa yöneltilen esef verici sözlerin de herkesi derinden üzdüğünü vurguladı.

Vatandaşların hakarete, tehdide veya kötü muameleye maruz kalmasının asla kabul edilemeyeceğini söyleyen Çıplak konuyla ilgili açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Türk örf, adet ve ahlak anlayışına sığmayan bu tür davranışların ne esnaf kültürümüzde ne de Çorum insanının vicdanında yeri yoktur.

Ayrıca, pazarlarda hileli ürün satışı yapılması, sağlığa zararlı gıdaların tezgâhlarda yer alması da toplum sağlığı açısından büyük bir tehlikedir. Bu vesileyle, halkımızın hakkını ve hukukunu korumak adına kararlı bir duruş sergileyen Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yanında olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz.

Vatandaşımızın güvenli, temiz ve adil bir ortamda alışveriş yapması için yapılan her türlü çalışmanın destekçisiyiz. Bizler, vatandaşına değer veren, emeğe saygı duyan, ahlaklı ve dürüst esnaflarımızla birlikte; şehrimizin düzenini bozmaya çalışan, halkın hakkını hiçe sayan anlayışın da karşısında olmaya devam edeceğiz.”

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ