Çorum'daki farklı Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ve Mesleki Eğitim Merkezleri bünyesinden 30 öğrenci ve 6 öğretmenin Almanya'da staj eğitimi alacağı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erasmus+ kapsamında Mesleki Eğitim Projesi hayata geçirildi.

Öğrencilerin Avrupa standartlarında mesleki deneyim kazanması amacıyla yürütülen proje kapsamında 30 öğrenci ve 6 öğretmen, 13-31 Ekim'de Almanya'da elektrik-elektronik teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi ve makine teknolojisi alanlarında staj yapacak.

Almanya'daki işletmelerde günde 6 saat uygulamalı eğitim alacak öğrenciler, hafta sonları ise ülkenin kültürel ve teknolojik içerikli merkezlerini gezecek.

Açıklamada, proje kapsamında öğrencilerin Almanya’daki işletmelerde üretim süreçlerini gözlemleme, yeni teknolojilerle uygulamalı çalışma yapma ve iş disiplini ile mesleki standartları yerinde öğrenme fırsatı bulacakları vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, mesleki eğitimde kaliteyi artırmak amacıyla projeler hazırladıklarını bildirdi.

Çağlar, Avrupa'daki örnek uygulamaları yerinde görmelerinin, öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimine önemli katkı sağlayacağını, ayrıca yabancı dil ve kültürler arası iletişim kapasitelerinin de artacağını kaydetti.

