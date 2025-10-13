Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, açıklamasında CHP'ye de tepki göstererek, “Adında ‘halk’ var ama halka karşı bir siyaset yapıyor. Milletin derdiyle değil, kendi ideolojik körlüğüyle hareket eden bu zihniyeti reddediyoruz” dedi.

Alar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Pazarcı esnafımızın büyük bölümü dürüst, emeğiyle geçinen insanlardır. Ancak birkaç kişinin yanlış tutumu hem vatandaşın güvenini sarsıyor hem de tüm esnafımıza zarar veriyor. Sayın Belediye Başkanımızın yaptığı, zorbalığa dur diyerek vatandaşın hakkını korumaktır. Çorum halkı, hakkını koruyanların, dürüstlüğün ve hakkaniyetin yanındadır.

Çürük malı arkaya saklayıp iyi malı öne koyan, üstüne bir de vatandaşa hakaret eden esnafı kim savunuyor

Belediyelerde hırsızın yanında kim duruyor? Sokakta LGBT’nin yanında kim duruyor? Pazarda da çürükçülerin yanında kim duruyor? CHP. Adında “halk” var ama halka karşı bir siyaset yapıyor. Milletin derdiyle değil, kendi ideolojik körlüğüyle hareket eden bu zihniyeti reddediyoruz.

Çorum halkı, dürüst esnafın, vatandaşın hakkını koruyan başkanın, adaletin ve ahlakın yanındadır. Hırsızlık yapanların, yolsuzluk yapanların, milletin değerlerine savaş açanların, çürükçülerin değil.”

Muhabir: Haber Merkezi