Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, semt pazarında vatandaşlara hakaret ettiği ya da tezgâhın önü ile arkasına farklı kalitede ürün koyduğu şikâyet edilen pazarcılara sert tepki gösterdi. Başkan Aşgın, düzeni bozan satıcıların tezgâhının kapatılması talimatını verdi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, parkta yürürken bir vatandaşın şikâyeti üzerine semt pazarında denetim yaptı. Halktan gelen şikâyetleri dinleyen Aşgın, bazı satıcıların vatandaşlara kötü davrandığını ve hakaret ettiği yönündeki şikâyetlere karşılıksız kalmadı. Şikâyet sahiplerini yanına alan Belediye Başkanı Aşgın, vatandaşlara hakaret eden satıcılara sert tepki gösterdi. Vatandaşlara hakaret eden, tezgâhın önündeki üründen daha az kalite ürün vererek vatandaşı aldatan pazarcıların tezgâhının kapatılması için talimat veren Aşgın, semt pazarlarındaki sorunların düzelmesi için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

O anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Aşgın, “Bu yoldan geri dönüş yok! Öyle ya da böyle, Çorum'un pazarları düzelecek, temizlenecek. Parkta rastladığımız bir teyzemizin şikâyeti üzerine bir kez daha pazar denetimi yaptık. 3-5 kendini bilmezin bizim amcamıza, teyzemize, kardeşimize kötü ürünü iyi diye satıp üstüne bir de küfretmesine sessiz kalırsak bunun vebalini ödeyemeyiz. Pazarlar, bizim sorumluluğumuzda ve biz bir söz vermiştik; sözümüzün arkasındayız. Öyle ya da böyle, pazarlar düzelecek; o tezgâhlar kapanacak. Bu kendini bilmez azınlık, helalinden kazanan pazarcı esnafımızın adını da daha fazla lekeleyemeyecek. Düzgün esnafımızı korumak da bizim görevimiz. İşini dürüstçe yapan, hemşehrisini kandırmaya çalışmayan, güzel esnafımıza bir kez daha sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Tüm hemşehrilerimize de ürününü seçtirmeyen, tezgâhın önüne en güzel ürünlerden duvar örüp kendi tarafındaki kötü ürünü gizlice müşterisine satmaya çalışan, poşetlere kör düğüm atan, bağıran esnaftan alışveriş yapmamalarını tavsiye ediyorum. İyiyi beraber koruyacak, kötüyü beraber cezalandıracağız. Birlikte her yönüyle en güzel Çorum'a ulaşacak, mücadele edecek, başaracağız” ifadelerine yer verdi.

Muhabir: Haber Merkezi