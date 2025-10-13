ONKO-SAV Derneği, kanser hastaları ve yakınları için Samsun’a moral gezisi düzenledi.

Samsun’da Bandırma Vapuru, Sevgi Gölü ziyaretleri, Amazonlar, Aslanlar, teleferikle Samsun’u kuşbakışı izleme, Yabancılar Çarşısı, Outlet-AVM gezileri, seyahate katılanların yüzünü güldürdü, bu ise dernek yöneticilerini mutlu etti.

ONKO-SAV Derneği Başkanı Birgül Harzadın, otobüs tahsis ederek Samsun gezisini düzenlemelerini sağlayan Çorum Belediyesi’ne ve öğle yemeği veren Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini bildirdi.

MECİTÖZÜ FEDERASYONU

Öte yandan, Mecitözü Dernekler Federasyonu Başkanı Ömer Aydoğdu ile Gülcan Eşkin, ONKO-SAV’ı ziyaret ederek, başarılı çalışmalarından dolayı kutladılar ve Dernek Başkanı Birgül Harzadın’a plaket verdiler.