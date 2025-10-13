ÇORUM HABER’in geçmiş Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yolyapar, 11. ölüm yıldönümü nedeniyle Cumartesi günü Ulumezar’daki kabri başında anıldı.

Anma programına, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP eski İl Başkanlarından Osman Samsunlu, Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nin uzun yıllar başkanlığını yapan, BİK önceki Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Erzen, şimdiki Cemiyet Başkanı Bülent Özkaleli, Müteahhit Niyazi Özmercan, Çorum Hakimiyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mustafa Burak Yalçın başta olmak üzere, gazeteciler ve ÇORUM HABER’den mesai arkadaşları, ağabeyleri Mehmet ve Recep Yolyapar katıldı.

Anma programında, Fikrettin Çıplak ve Hasan Şener hocalar Kur’an okuyup dua ettiler.

Bülent Özkaleli, Şevket Erzen, Mehmet Yolyapar, Fikrettin Çıplak ve Milletvekili Mehmet Tahtasız, birer konuşma yaptılar.

Programa katılanlar, Mehmet Yolyapar’ın şahsında Yolyapar Ailesi’ne sabır dileklerini ilettiler.