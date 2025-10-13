İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, firmanın talebini değerlendirerek geçici mühlet kararı verdi. Temmuz ayında verilen üç aylık sürenin ardından, şirkete iki ay daha iflas koruması sağlandı. HK Kundura'nın bir sonraki duruşması Aralık 2025'te yapılacak.

2018'DE KONKORDATO İLAN ETMİŞTİ

Çeşitli illerde çok sayıda franchise mağazası bulunan Yeşil Kundura, daha önce 2018 yılında da benzer bir mali kriz nedeniyle konkordato ilan etmişti. O dönemde mahkeme, şirkete yönelik yeni haciz işlemlerini durdurmuştu.

FİRMA BİR KEZ DAHA AYNI SÜRECE GİRDİ

2023 Aralık ayında konkordato sürecini tamamlayan ve mali yapısını yeniden düzenleyen şirket, bu yıl yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle bir kez daha aynı sürece girdi.

1948 YILINDA KURULDU

Yeşil Kundura'nın temelleri, 1948 yılında Yeşil Kardeşler tarafından kurulan küçük bir atölyede atılmış, yıllar içinde Türkiye'nin en tanınan ayakkabı markalarından biri haline gelmişti.