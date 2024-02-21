Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Voleybol Türkiye yarı final müsabakaları öncesi hazırlıklarını Çorum’da sürdüren Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu’nun önceki günkü antrenmanını Hanoğlu Kundura ve Bahar Kuaför Salonu’nun işletmeciliğini yapan Şahin ve Bahar Özen çifti ziyaret etti. Yıldız sporcularla bir araya gelen Özen çifti yarı finallerde Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu’nun forma sponsoru olduklarını açıkladılar.

Yıldız sporculara antrenman sonunda hediyeler takdim eden Özen çifti spora ve sporcuya destek olmak gerektiğine vurgu yaptılar.

Beden Eğitimi Öğretmeni Ümit Demir ise Özen çiftine desteklerinden dolayı teşekkür ederken, yarı finallerden final biletini alarak Çorum’a döneceklerinin sözünü verdi.