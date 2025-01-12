Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Kızlar Dart İl Birinciliği sona erdi. Olimpik Yüzme Havuzu Dart Salonu’nda gerçekleşen il birinciliğinde 8 okuldan 23 sporcu mücadele etti. Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda Cemre Yiğit, Nilsu Karaağaç, Ecrin Üstün ve Helin Nacak’dan oluşan oyuncu grubu ile mücadele eden Yavruturna Ortaokulu şampiyon olmayı başarırken, Zehra Ünver, Rüya Başkaya, Elif Eylül Soruk ve Elif Rana Toz’lu kadrosu ile Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ikinci, Medine Gülü Şahin, Beyzanur Yabancı, Nurgül Çetin ve Emine Şahin’li Bayat Ömer Mülazım Ortaokulu üçüncü, Zeynep Su Tonbul, Fatma Ergişi, Medine Bulut’lu kadrosu ile Alaca Ortaokulu ise dördüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, öğrencilere ise madalyaları verildi.