Çorum Bilardo camiasında önemli bir gelişme yaşandı. Çorum Bilardo İl Temsilcisi Emrah Taç, Türkiye Bilardo Federasyonu'nda bir üst kurula görevlendirildi. Taç’ın yerine, Çorum’da İl Temsilciliği görevine Yüksel Tavukcı getirildi.

Bu atama, Çorum'daki bilardo sporunun gelişimi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yüksel Tavukcı’nın göreve başlamasıyla birlikte, Çorum’daki bilardo etkinliklerinin daha da artması ve yerel sporcuların desteklenmesi bekleniyor.

Yeni görevine başlaması ile birlikte açıklamalarda bulunan Tavukcı, “Çorum’da bilardo branşını daha çok yaygınlaştırmak adına okullara girmeyi düşünüyoruz. Çorumlu iş insanlarımızdan da bu konuda destek bekliyoruz. İş insanlarımızın bizlere vereceği destek ile okullarımıza 3 top, 3 bant bilardo masaları koymayı hedefliyoruz. İlk olarak amacımız okullardaki öğrencilerimize bu sporu sevdirmek. Daha sonra daha çok kulüpleşerek Çorum’a bilardo branşında önemli başarılar kazandırmayı umut ediyoruz” dedi.

Tavukcı ayrıca, önümüzdeki günler içerisinde Çorum’un önde gelen isimlerini ziyaret ederek bilardo branşına destek talep edeceklerini de sözlerine ekledi.