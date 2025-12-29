Türkiye Karate Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Yıldızlar Ligi Karate Şampiyonası Ankara’da yapıldı. Ülke genelinden 43 kulüp, 905 sporcunun katıldığı şampiyonaya Çorum Belediyesi Spor Kulübü’nün karatecileri damga vurdu.

Çorum Belediyesi Spor Kulübü’nden İkra Alparslan +41 kiloda, Nisa Alparslan 35 kiloda, Elisa Küçüktiryakioğlu 23 kiloda, Zeynep Berra Esen 40 kiloda, Ülker Berinay Ertatlı 26 kiloda, Sahra Altan 42 kiloda, Sümeyye Karaman +46 kiloda, Elif Gökçe Beşikçi 29 kiloda, Emir Fatih Çamlıbel 48 kiloda, Miraç Aytekin 35 kiloda ve Bahadır Ek ise 40 kiloda birinci olarak altın madalyanın sahibi oldular.

Ahmet Corman 60 kiloda, Ravza Düzcü +41 kiloda ve Çağrı Özden 26 kiloda ikinci olarak gümüş madalya kazanırken, Zeynep Nur Kurtçu 35 kiloda, Hatice Sena Çolak 40 kiloda, Zeynep Eflin Atmaca 29 kiloda, Begüm Akpınar +41 kiloda ve Ebrar Su Özdemir ise 32 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazanan sporcular oldular.

11 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya olmak üzere toplamda 19 madalya kazanan Çorumlu karateciler plakayı yakalamayı başardılar.

Şampiyona sonunda açıklamalarda bulunan Çorum Belediyesi Spor Kulübü Karate Antrenörü ve aynı zamanda Karate İl Temsilcisi Samet Türe, , elde edilen sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, altyapı çalışmalarının her geçen gün daha da güçlendiğini vurguladı. Türe, “Bu başarılar tesadüf değil. Sistemli altyapı çalışmalarıyla Türkiye genelinde tanınan ve örnek gösterilen bir kulüp haline geldik” ifadelerini kullandı.